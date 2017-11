IT-Nationalrat hinterfragt fehlerhafte Dienstplan-Software der SBB

Der Bundesrat soll, wenn es nach FDP-Nationalrat Marcel Dobler geht, Auskunft über die Hintergründe von SOPRE liefern. Das SBB-IT-System sorgt schon länger für Schlagzeilen und seine Einführung für Lokführer musste noch im Sommer auf November verschoben werden.Der Verbandspräsident von ICTswitzerland will wissen , wie hoch die Differenz zwischen budgetierten und effektiven Kosten des neuen SBB-IT-Systems ist. Zudem fragt er, was die Missständefür Auswirkungen auf den anstehenden Fahrplanwechsel haben.Bei der SBB hält man auf Anfrage von inside-it.ch fest, dass man den Antworten des Bundesrates nicht vorgreifen könne. Klar sei aber heute schon, dass mit SOPRE der geplante Fahrplanwechsel am 10. Dezember gut bewältigt werde. Heute würde schon 90 Prozent des Betriebs über das IT-System abgewickelt. Wie bekannt hapere es noch immer an der Performance bei betrieblichen Störungen. Zu den Finanzen könne man derzeit noch keine Auskunft geben, weil das Projekt noch nicht abgeschlossen sei. Klar sei jedoch, dass es längerfristig Kosten spare. (vri)