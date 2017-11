Fast alle Android-Wallets sind löchrig und ein Windows-Wallet auch

Warnung auf der Website von Bitcoin Gold (Screenshot).

Reverse Engineering, hart codierte Passwörter…

Ein Portemonnaie hat als Sicherheitsmassnahme einen Knopfverschluss, wenn's hoch kommt. Ein Cryptocurrency-Wallet hat auch eine gewisse Security, doch diese kann offenbar ziemlich löchrig sein.Soeben hat das Team von Bitcoin Gold (BTG) gemerkt, dass das hauseigene Windows-Wallet giftig ist. Wer das BTG-Wallet zwischen 21. und 25. November heruntergeladen habe, solle es keinesfalls benützen, heisst es auf der Website. Wer dieses aber installiert und benutzt habe, soll sein Geld an neue Wallet-Adressen überweisen und überhaupt seinen PC neu aufsetzen.Wie es zum kompromittierten Wallet kam? 'Bleeping Computer' schreibt mit Verweis auf BTG-Entwickler , dass jemand auf den GitHub-Account der Cryptocurrency-Firma zugegriffen habe und den Windows Installer mit einem "verdächtigen File ersetzt habe". Einen Diebstahl von Cryptogeld oder User-Informationen habeman aber nicht feststellen können.Bitcoin Gold ist nicht unbedeutend: Der neueste Hard-Fork von Bitcoin ist kaum einen Monat alt und schon auf Rang fünf der populärsten Crypto-Währungen.Noch schlechter sind die News für Nutzer von Android-Wallets. 90 Prozent der 90 populärsten Wallets im PlayStore seien aus Security-Sicht sehr unbefriedigend und können ausgenutzt werden. Dies will die Genfer Security-Firma High-Tech Bridge herausgefunden haben.Rund 80 von 90 Wallet-Apps zeigen laut Report zwei "hoch riskante Vulnerabilities". Fast 30 Apps sind anfällig auf Man-in-the-Middle-Attacken und fast 40 Apps haben hart codierte, sensitive Daten wie Passwörter oder API-Keys.Kleines Quiz an dieser Stelle: Wieviele der untersuchten 90 Apps haben irgendeinen Schutz gegen Reverse Engineering? Lösung: Null. 'Bleeping Computer' hat weitere Details . (mag)