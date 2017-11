Ergon baut für WIR Bank voll digitale 3.-Säule-App

Die genossenschaftliche Basler WIR-Bank hat seit den 1930er Jahren mit WIR eine Parallel-Währung, die bei Firmen allen Unkenrufen zum Trotz nach wie vor recht weit verbreitet ist. Auch dieses "Parallel-Universum" will sich der Digitalisierung nicht verschliessen. Ja, die Banker sagen, sie seien in einer richtigen "Digitalisierungsoffensive".Bei alternativen Zahlungsmöglichkeiten hat die Bank viel Erfahrung, nun bringt sie "die erste 100-prozentig digitale Vorsorgelösung der Schweiz mittels Smartphone-App" auf den Markt. Dies teilt die Bank mit.Die Vorsorge-App für Android- und iOS könne man fürs Wertschriftensparen nutzen, aber auch 3a-Säulen-Konten einrichten. Damit will man speziell jüngere Kunden für sich gewinnen, die offenbar rein digital funktionieren und wenig Zeit haben für ihre Vorsorge: Die Eröffnung eines dritten Säule-Kontos soll jedenfalls weniger als acht Minuten dauern, digitales Onboarding inklusive. "App herunterladen, Personalien erfassen und Anlagestrategie auswählen– das ist alles", heisst es in der Mitteilung.Hinter der Lösung steckt das auf 3.-Säule-Lösungen spezialisierte Luzerner Fintech-Startup VIAC, an welchem die WIR-Bank eine Beteiligung hält sowie eine Vorsorgestiftung, die in Schweizer Franken rechnet.Juristisch gesehen ist dieses Onboarding möglich, so VIAC-Mann Daniel Peter auf Anfrage, "weil es ein privatrechtlicher Anschluss an eine Vorsorgestiftung ist. Dort wird keine beglaubigte ID-Kopie benötigt – es reicht der Fotoupload beim Onboarding."Entwickelt wurde die Smartphone-App von der Softwarefirma Ergon Informatik. Diese war für UX, Engineering und Security zuständig. Damit die drei VIAC-Verantwortlichen und die Ergon-Leute bestmöglich zusammenarbeiten, hat man die Startupper während der Entwicklung gleich bei Ergon einquartiert.Aktuell zeigt der PlayStore "100 bis 500" Downloads der App, das erste Dutzend Bewertungen ist überwiegend positiv. (mag)