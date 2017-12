Green.ch für 214 Millionen Franken verkauft

Hat seine Anteile an Green bereits früher verkauft: Verwaltungsratspräsident und Nationalrat Franz Grüter

Erleichterung in Lupfig. Altice-Gruppe verkauft Green an französische Beteiligungsgesellschaft, die auf langfristiges Infrastruktur-Business spezialisiert ist.

Erleichterung in Lupfig: Neuer Besitzer ist auf langfristige Investitionen spezialisiert

Die französische Telekommunikations- und Kabel-TV-Gruppe Altice vekauft den Schweizer RZ-Betreiber und Internet-Provider Green. Altice musste unlängst schlechte Zahlen verkünden, der Aktienkurs stürzte ab und Firmengründer Patrick Drahi wechselte das Top-Management aus. Ausserdem ist Altice nach einer jahrelangen Übernahmekampagne hoch verschuldet.Green.ch geht für 214 Millionen Franken an die französische Beteiligungsfirma InfraVia Capital Partners. InfraVia ist auf langfristige Beteiligungen an Infrastrukturfirmen spezialisiert. Green.ch passt damit besser in InfraVia als zu Altice, wo der Aargauer RZ-Betreiber immer etwas ein Fremdkörper war. Der soll Deal "early 2018" abgeschlossen werden.InfraVia besitzt bereits einen Rechenzentrums-Betreiber namens Etix Everywhere. Etix bietet Colocation in den USA, Europa undAfria an und nennt Kunden wie Atos und Societe Generale.Damit passt Green.ch besser zu InfraVia als zu Altice. Altice-Besitzer Patrick Drahi hat in den letzten Jahren mit gepumptem Geld unter anderem den französischen Mobilfunkprovider SRF gekauft und kündigte vor wenigen Tagen an, er wolle den US-Kabelkonzern Cablevision für 18 Milliarden Dollar übernehmen.In Lupfig ist man erleichtert. Wie Green-Sprecherin Susanne Felice zu inside-channels.ch sagte, seien aktuell bei Green.ch keine Veränderungen geplant. Das Management mit Frank Boller an der Spitze bleibt gemäss Felice an Bord.Felice: "Wir haben eine Wachstumsstrategie. Für uns ist der Verkauf von Green an InfraVia positiv." In der Tat ist InfraVia als Besitzer von langlebigen Infrastrukturen wie Häfen, Windkraftanlagen und Rechenzentren auf langfristige Investitionen spezialisiert. (hc)Einen etwas ausführlicheren Bericht sowie einen Kommentar gibt es auf unserer Branchen-Seite inside-channel.ch