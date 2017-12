GM will schon 2019 autonome Taxis anbieten

Source: GM

Der US-Autokonzern General Motors will zum Jahr 2019 Roboter-Taxis auf die Strasse bringen. Der Konzern bringt damit ein früheres Datum als viele Rivalen ins Gespräch. Der Zeitplan basiere auf aktuellen Fortschritten der Technologie, schränkte GM in einer Präsentation ein. GM hatte das Startup Cruise gekauft und testet aktuell selbstfahrende Autos im Strassenverkehr, unter anderem in San Francisco.General Motors rechnet sich lukrative Geschäfte aus. Finanzchef Chuck Stevens geht davon aus, dass der Markt für autonome Taxis bis 2025 ein Volumen von mehreren Hundert Milliarden Dollar erreicht und Gewinnspannen von 20 bis 30 Prozent drin sind. Das wäre deutlich mehr, als man bei der Autoproduktion verdient.Beider Entwicklung selbstfahrender Autos holen die etablierten Grössen der Industrie im Wettrüsten mit den Tech-Giganten aus dem Silicon Valley laut Marktbeobachtern wieder auf. Angesichts des Engagements von Googles Schwesterfirma Waymo, Uber, Tesla oder auch Apple hatten GM und Ford zwischenzeitlich alt ausgesehen. Doch mittlerweile scheint sich das Blatt zu wenden.Bisher bieten der Fahrdienst-Vermittler Uber und das Startup Nutonomy testweise Fahrten in selbstfahrenden Autos für Fahrgäste. Roboter-Taxis planen neben GM aber unter anderem auch Daimler, Uber und Renault. (sda/kjo)