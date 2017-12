Apples Security-Update verursacht Probleme

Mit einem Update stopfte Apple die Lücke, die es erlaubte, dass sich User ohne Passwort Zugriff auf Admin-Konten verschaffen konnten. Nun aber verursacht das Security-Update weitere Unannehmlichkeiten. Diese betreffen Mac File Sharing, wie unter anderem 'Engadget' schreibt. In manchen Fällen hätten User nicht mehr auf freigegebene Dateien zuzugreifen können.Apple hat auf derSupport-Seite eine Anleitung veröffentlicht um das Problem zu beseitigen . Dazu müssen User allerdings ein paar Zeilen in die Kommandozeile von MacOS tippen. Wie viele Nutzer davon betroffen waren, ist nicht bekannt. Denn Apple hat das Security-Update in einer aktualisierten Version zur Verfügung gestellt. Dieses führt zu keinen Problemen, wie Berichten zu entnehmen ist. (kjo)