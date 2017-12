Apache Hadoop 3.0.0 nach fünf Jahren Arbeit veröffentlicht

Fast fünf Jahre liegen zwischen dem Release von Hadoop 2.0 und Version 3.0 des Big-Data-Clusters. Diese ist nach Tests mit Beta-Versionen soeben erschienen, so die News der Apache Software Foundation Das freie Big-Data-Framework für die analytische Verarbeitung grosser Datenmengen ist nach wie vor weit verbreitet, auch wenn in letzter Zeit Apache Spark und andere Frameworks aufgekommen sind.So ruhen viele Hoffnungen auf Version 3.0.0. Es gibt Neues zu YARN (Yet Another Resource Negotiator) und diverses mehr. Alles zusammen soll den Speicherbedarfhalbieren und die Datensicherheit verbessern. Zudem seien durch die Zusammenarbeit von Hunderten von Fachleuten viele Verbesserungen in Sachen Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Usability erzielt worden."Es ist unser bislang grösster Release überhaupt", jubiliert Andrew Wang, Apache-Hadoop-3-Release Manager.Es steht nun zum Download bereit und benötigt mindestens Java 8. In den Release-Notes finden sich viele Detail-Informationen, warum es sich gelohnt hat, so lange zu warten. (mag)