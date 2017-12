Die Redaktion macht Weihnachtsferien

V.l.n.r.: Marcel Gamma, Katharina Jochum, Christoph Hugenschmidt, Hans Jörg Maron, Volker Richert, Thomas Schwendener, Gabi Jaussi, Roberto Troisi (Foto: Klaus Rosza)

Die Redaktion von inside-it.ch und inside-channels.ch geht heute bis und mit 2. Januar in die Weihnachtsferien.Ab 3. Januar werden wir in alter Frische exklusive News recherchieren und gescheite Analysen sowie bissigeKommentare für alle schreiben, die beruflich mit Informatik und Telekommunikation zu tun haben.Danke schön für die Treue, das Lob, die Kritik, die Anregungen und die Insider-Tipps 2017 und bis am 3. Januar 2018!