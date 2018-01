USA: Das 5G-Rennen beginnt

Die beiden US-Unternehmen AT&T sowie Verizon kündigten unabhängig voneinander ihre Pläne für den Rollout der 5G-Technologie in den USA an. Der Carrier AT&T teilte mit, dass er bis Ende 2018 in einem Dutzend Städte den Mobilfunkstandard der fünften Generation einführen wolle. Um welche Städte es sich handelt und auch weitere Details, gibt das Unternehmen nicht bekannt.Die unter 3GPP zusammengeschlossenen Standardisierungsgremien, Netzwerkausrüster und Telcos hätten sich vergangenen Monat auf wichtige Richtlinien geeinigt. Mit diesen Spezifikationen könnten Chip-, Hardwareund Gerätehersteller nun einen Entwicklungsvorsprung erzielen, schreibt AT&T.Auch Verizon kündigt kürzlich an, mehrere amerikanische Städte noch 2018 mit der 5G-Technologie auszustatten. Beginnen will das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte in der kalifornischen Stadt Sacramento. Dort hat das Unternehmen laut 'The Verge' Anfang 2017 erste 5G-Tests durchgeführt. Auch von Verizon gibt es keine weiteren Details, ausser, dass "bis Ende 2018 drei bis fünf" Städte mit der neuen Mobilfunktechnologie versorgt werden sollen und ein Teil der Hardware von Samsung stammt. (kjo)