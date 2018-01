Puppet macht zwei neue Module für Kubernetes verfügbar

Der US-Softwareanbieter Puppet hat zwei neue Module seines gleichnamigen Werkzeugs publiziert, die das Aufsetzen von Kubernetes-Clustern vereinfachen sollen. Die zwei Module würden die Installation, die Verwaltung und die Bereitstellung von Anwendungen in einem Kubernetes-Cluster in etwa 15 Minuten ermöglichen, schreibt Puppet in einem Blogeintrag , den wir über 'Heise' gefunden haben.Die Module, genannt"Puppetlabs / Kubernetes" und "Puppetlabs / Helm" können mit Puppet oder Puppet Enterprise ab der Version 2015.2 verwendet werden, so der Blogeintrag. Das Modul Kubernetes diene der Installation und der Konfiguration eines Kubernetes-System. Das Helm-Modul installiere Client und Server des Paket-Managers Helm und verwalte Helm-Deployments, so die Informationen von Puppet. (kjo)