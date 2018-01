Emmi schliesst Monster-SAP-Projekt ab

Der Luzerner Molkerei-Konzern Emmi ist in den letzten Jahren durch eine ganze Reihe von Übernahmen in der Schweiz aber auch in Europa und den USA rasch gewachsen. Entsprechend gross sind sowohl Kosten wie auch Einsparungen durch die Konsolidierungen der verschiedenen ERP-Systeme. Emmi hat das Projekt "OneERP", in dem zehn verschiedene Systeme durch eine einzige SAP-Plattform abgelöst wurden, abgeschlossen. Genaue Angaben zum Volumen des Projekts wie auch zu den Einsparungen macht Emmi nicht. Gemäss Programm-Manager Lukas Fischer von Emmi betrugen die Kosten für das Projekt, an dem zeitweise bis zu 150 Mitarbeitende beteiligt waren, einen "2-stelligen Millionenbetrag".Im Laufe des Projekts,zu dem BearingPoint als Beratungshaus hinzugezogen worden war, entschied man sich für SAP ECC 6.0 als zentrale ERP-Plattform. In den Bereichen Logistik-Management und MES (Manufacturing Execution System) wurden gemäss Fischer non-SAP-Lösungen über die Standartschnittstellen angebunden. Begleitend zum Projekt hat man bei Emmi eine Business Process Management Organisation aufgebaut.Interessant: Gemäss Emmi gibt es aktuell keine Projekte zur Migration auf die neue, von SAP stark promotete Generation S/4HANA.Das Projekt wurde 2017 mit einem SAP Quality Award in der Kategorie Business Transformation ausgezeichnet. Angepeilt werden Einsparungen in ebenfalls "2-stelliger Millionenhöhe". (hc)