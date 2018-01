Raketen-Alarm in Hawaii: Foto des User Interfaces aufgetaucht (und ein Passwort)

Bild des Tweets mit dem "Screenshot" (Honolulu City Beat')

Ein falscher Raketenalarm versetzte die Bevölkerung in Hawaii letzten Samstag für 38 Minuten in Panik. Laut 'Washington Post' war der Auslöser ein Drop-Down-Menu, bei welchem die Punkte für den Versand eines echten Alarms und den Versand eines internen Testalarms direkt nebeneinander angeordnet waren.Nun, inzwischen sind Fotos des besagten User Interfaces aufgetaucht. Und es zeigen sich Abgründe, aus Sicht UX: "DRILL - PACOM (CDW) - STATE ONLY" hätte der Verantwortliche klicken müssen, um einen Test-Alarm auszulösen. Er wählte aber versehentlich "PACOM (CDW) - STATE ONLY" und löste einen echten Alarm aus.Nun erinnert das Design nicht nur an das Jahr 1998, die Liste ist auch ungeordnet, in keiner Weise intuitiv und schwer verständlich wie schwer lesbar.'Honolulu Civil Beat' eine Website, die sich investigativem Journalismus verschrieben hat, publizierte das Foto. Laut der Website stammt der "Screenshot" direkt von Mitarbeitenden des hawaiianischen Gouverneurs David Ige. Vertreter der direkt zuständigen Hawaii Emergency Management Agency sagen aber nun, man habe dem Gouverneur-Büro nicht das korrekte Foto gegeben. Es sei nicht dasselbe UI, dass der Angestellte gesehen habe, sondern er habe eines mit weniger Optionen gesehen. Das korrekte zeige man aber "aus Sicherheitsgründen" nicht.Neben dem User Interface war offensichtlich der Alarm-Prozess schlecht gestaltet, dies wurde beim Debakel auch klar: Der Klick eines einzigen Angestellten der hawaiianischen Behörde genügte, um den Alarm auszulösen. Nun ist das Rollen-Rechte-Management offenbar so gelöst, dass ein zweiter Mitarbeiter einen Alarm bestätigen muss.Drittens war kein Rückruf-Prozess "Falscher Alarm" vorgesehen, darum die lange Dauer von 38 Minuten. Im obigen Foto ist nun "BMD False Alarm" zuoberst anklickbar, um eine entsprechende Entwarnung künftig rascher auszulösen.Als wäre das nicht genügend schlimm, kommt noch weiteres zu Tage. Laut 'Hawaii News Now' war auch das Passwort, um einen Raketenalarm auszulösen gut zugänglich: Ein Foto der Nachrichtenagentur 'AP' zeigt es auf einem Post-it-Zettel am Computer klebend und es sei echt (gewesen)… (Marcel Gamma)