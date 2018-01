Kaspersky entdeckt sehr ausgeklügelte Android-Spyware

Security-Forscher von Kaspersky Lab haben eigenen Angaben zufolge eine neue Überwachungssoftware entdeckt. Genauer gesagt handelt es sich um erweiterte Versionen von "Skygofree", eine Spyware, die seit 2014 bekannt sei. 2016 aber, so Kaspersky, sei Skygofree am aktivsten gewesen. Der Security-Anbieter Bitdefender schreibt in einem Statement, die Spyware "diente vermutlich seit Jahren zur staatlichen Spionage".In den vergangenen Jahren seien die Funktionen der Spyware stets erweitert worden. Zu den neusten Features, die Kaspersky im Oktober 2017 entdeckt habe, gehörten etwa die Fähigkeit den Inhalt von WhatsApp-Nachrichten zu stehlen. Ausserdem könne die Malware über das Mikrofon Audio-Aufnahmen der Umgebung machen, wenn sich das infizierte Gerät einem bestimmten Ort befinde. Danebenkönne Skygofree veranlassen, dass das infizierte Gerät eine Wlan-Verbindung zu einem unsicheren, von den Kriminellen kontrollierten Netzwerk herstelle, so die Security-Forscher weiter.Es handle sich um eines der "leistungsfähigsten" Spyware-Tools, das man je für die Android-Plattform gesehen habe, so das Fazit von Kaspersky. Die Malware könne verschiedene Exploits nutzen, um Root-Rechte zu erhalten, es gebe eine komplexe Payload-Struktur, auch die Überwachungsfunktionen seien aussergewöhnlich."Angesichts der Artefakte, die wir im Malware-Code und in der Infrastrukturanalyse entdeckt haben, sind wir ziemlich sicher, dass der Entwickler von Skygofree-Erweiterungen ein italienisches IT-Unternehmen ist, das wie HackingTeam an Überwachungslösungen arbeitet", schreibt Kaspersky. (kjo)