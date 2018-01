Microsoft und Migros wollen viele IT-Experten auf den Schweizer Markt bringen

Drei Worte beschäftigen Microsoft Schweiz offenbar verstärkt: "Fachkräftemangel", "Baby-Boomer-Pensionierung" und "Masseneinwanderungs-Initiative". Speziell geht es um deren Folgen für den IT-Arbeitsmarkt in der Schweiz. Dieser ist ja bekanntlich ausgetrocknet und dagegen gilt es anzukämpfen.Darum, so eine Mitteilung, schliessen Microsoft Schweiz und das Institut für berufliche Aus- und Weiterbildung (IBAW) der Migros Luzern eine "Bildungsallianz". Das heisst, man will gemeinsam bis 2021 1'500 Fachkräfte ausbilden in speziell gefragten Berufsbildern. Genannt werden unter anderem Cloud-Architekten, Datenanalysten, Wirtschaftsinformatiker, Programmierer sowie System-und Netzwerktechniker. Konkret wird eine Schulung zum "Data Scientist NDK HF" angeboten. Der Lehrgang ist laut Website mit optionalem Abschluss als "Microsoft Professional Program Certificate in Data Science" konzipiert.Er basiert mehrheitlich auf der Ausbildung der Microsoft Academy "Data Science" auf Edx.org.Die neuen Aus- und Weiterbildungen am IBAW sollen teilweise Microsoft-zertifiziert sein, aber nicht alle. Schon existierende Aus- und Weiterbildungen – zum Scrum Master oder ITIL-Grundlagen – werden ergänzt durch Herstellerzertifizierungen. Explizit genannt wird "Microsoft Certified Solutions Expert" (MCSE).Die Bildungsallianz von Microsoft ist nicht exklusiv auf das IBAW Luzern begrenzt, erklärt Mediensprecher Tobias Billeter auf Anfrage, und werde weiterentwickelt. Man wolle rasch und systematisch das IT-Bildungsangebot erweitern und so auch die 6000 Schweizer Partner bei der Mitarbeiter-Rekrutierung unterstützen.Aktuell gibt es in der Schweiz 14'000 Microsoft-zertifizierte Produkt- und Lösungsexperten, die ihren Titel bei unterschiedlichen Anbietern erworben haben. (mag)