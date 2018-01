Adecco-Studie: Informatiker in der Schweiz dringend gesucht

Entwicklung der Stellengebote im Bereich Informatik (hellblaue Linie). Grafik: Adecco

Schweizer Unternehmen haben laut dem Adecco Swiss Job Market Index im Winterquartal so viele Stellen wie noch nie ausgeschrieben. Die Stellenzahl hat laut der Erhebung gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent zugenommen. Im Vergleich zum Vorquartal blieb der Stellenindex saisonbedingt stabil.Stark zugelegt haben mit 74 Prozent die Stelleninserate für Informatiker, wie Adecco mitteilte. Damit setzt sich die positive Entwicklung in diesem Bereich weiter fort. Bereits im Herbstquartal 2017 war die Zunahme auffallend hoch . "Die Schweiz sucht intensiv nach Informatikern im Rahmen der fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung", wird Nicole Burth,CEO von The Adecco Group Switzerland, in der Mitteilung zitiert.Auch in den Berufen der Technik – unter die auch Informatikingenieure fallen – und der Naturwissenschaften wurde im Jahresvergleich eine markante Zunahme der Personalnachfrage von 25 Prozent beobachtet. Dies gehe vor allem auf die Nachfrage im Bereich Technik zurück, so Burth.Die gute konjunkturelle Entwicklung der Schweiz begünstige die Stellenausschreibungen, schreiben die Autoren des von der Universität Zürich erhobenen Adecco Swiss Job Market Index. Der Index beruht auf repräsentativen Quartalserhebungen der Stellenangebote in 90 Zeitungen und Anzeigern, auf elf Onlinestellenportalen und 1350 Unternehmenswebsites. (ts)