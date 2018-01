WEF-Experten zählen Cyberattacken (wieder) zu den Top-5-Weltrisiken

Cyberattacken beunruhigen viele. Aber haben Sie auch schon (genügend) Angst vor einem KI-verseuchten Internet, Fisch ausrottenden Drohnen oder einem Cyberweltkrieg?

Cyberschreckensszenarien für die Zukunft?

KI-Unkraut

Präzisions-Ausrottung

Ein Krieg ohne Regeln

Im Vorfeld des nächste Woche stattfindenden World Economic Forum (WEF) in Davos haben die Veranstalter zum dreizehnten Mal ihren jährlichen "Global Risks Report" herausgegeben. Dieser beruht auf einer Umfrage unter WEF-Besuchern, Mitgliedern des Instituts für Risikomanagement sowie Personen im Umfeld des WEF-Beirats. Der Report versucht also keine direkte Einschätzung der Gefahren, sondern wiederspiegelt die Wahrnehmung dieses Personenkreises.Cyberattacken tauchen in der diesjährigen Ausgabe in der Tabelle – gemessen nach der Wahrscheinlichkeit des Eintreffens eines grösseren Schadens – an dritter Stelle auf, hinter extremen Wetterphänomenen und anderen Naturkatastrophen. Und an vierter Stelle folgt gleich Datenbetrug und -Diebstahl noch vor den Folgen der Klimaerwärmung.Cyberattackensind in der Vergangenheit schon zweimal in den Top-5-Risiken nach Wahrscheinlichkeit aufgetaucht, 2012 und 2014. In den nächsten Jahren allerdings könnten sie sich dauerhaft an der Spitze der Tabelle festsetzen, denn auch das Ausmass des möglichen Schadens von Cyberattacken wird von den Umfrageteilnehmern sehr hoch eingeschätzt. In dieser Beziehung werden Cyberattacken auf den sechsten Platz eingestuft, also nur ganz knapp ausserhalb der Top-5-Risiken. Die Top-5 sind Massenvernichtungswaffen, vor Wetter- und anderen Naturkatastrophen, falschem Umgang mit den Folgen des Klimawandels sowie Dürren.Nahrungsmittelknappheiten, Kriege zwischen Nationalstaaten, der Kollaps von Ökosystemen oder Terrorattacken werden dagegen sogar als weniger gefährlich als Cyberattacken eingestuft.Die Zahl von Cyberattacken gegen Unternehmen hätten sich in den letzten fünf Jahren beinahe verdoppelt, merken die Autoren des Reports an. Ein Zwischenfall, den man vor einigen Jahren noch als äusserst gravierend wahrgenommen hätte, sei heute schon fast ein alltägliches Geschehen.Im zweiten Teil üben sich die Autoren des Reports etwas im schwärzest Malen. Sie denken sich Szenarien aus, was in Zukunft in unserer immer vernetzteren Welt drastisch schief laufen und zu neuen Arten von Katastrophen führen könnte. Neben Welthungerkatastrophen oder dem Ende des Welthandels findet man darunter auch einige sozusagen IT-basierte Katastrophen.Zum Beispiel das durch KI-"Unkraut" verseuchte, immer langsamer werdende und letztlich sterbende Internet. Dabei geht es nicht um irgendeine künstliche Superintelligenz, die die Weltherrschaft übernimmt. Vielmehr könnten Low-Level-Algorithmen das Problem verursachen. Immer mehr Code wird von Code geschrieben und die Menschen verlieren den Überblick und die Kontrolle darüber, was überall wo läuft und vor sich hin werkelt. Ausserdem könnte das gleiche geschehen, wie beispielsweise beim Plastik in unseren Ozeanen: Da das Problem in einem Raum auftritt, der allen und niemandem gehört, wird sich niemand dafür verantwortlich fühlen, es anzugehen.Ein Drittel der Fische weltweit werden bereits heute illegal gefangen. Was passiert, wenn die Hintermänner auch noch autonome, KI-gesteuerte Fangschiffe einsetzen würden. Die Auswirkungen könnten katastrophal sein. Fischbestände könnten in kürzester Zeit ausgerottet werden, vor allem in internationalen Gewässern, wo es wenig Kontrolle gibt.Die Fähigkeiten von Cyberangreifern nehmen gegenwärtig leider schneller zu, als die Fähigkeiten von Verteidigern. Gerade auch wenn es darum geht, überhaupt herauszufinden, von wo ein Angriff ausgeht. Das wiederum führt zu grossen Unsicherheiten. Was passiert beispielsweise, wenn die Infrastruktur eines Staates angegriffen wird, und dies zu Todesfällen führt. Der öffentliche Druck, schnelle Vergeltungsmassnahmen durchzuführen, wäre immens. Wenn diese die Falschen treffen, könnten schnell weitere Akteure in einen sich kontinuierlich ausbreitenden Cyberkrieg gezogen werden. Ein Krieg übrigens, für den es noch keinerlei internationale Regeln oder Normen gibt. (Hans Jörg Maron)