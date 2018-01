Leider Nein (Tuut-tuut-tuut)

Und hier noch unsere Freitagabend-Nachricht.

"Sieeee. Herr Schäppi?"

"Jaa, liebes KMU? Was können wir tun?"

"Ich möchte heute lieber nicht geshaped werden."

"Aaach. Schade. Aber ein bisschen transformiert schon, oder? Haben Sie unseren Blog aus Silicon Valley schon gelesen?"

"Nö. Ich will heute auch nicht transformieren. Sorry. Aber ich würde gerne telefonieren können. Wäre das möglich?"

"Tuut-tuut-tuut-tuut-tuut-tuut."

Wie schön: Am World Web Forum in Zürich treffen sich 1500 Leute, davon 87 Prozent aus dem "C-Level". Sie sind also Shapers, wenn nicht sogar Digital Shapers und Ringier-Boss Marc Walder, der das World Web Forum erst gross gemacht hat und natürlich auch ein Digital Shaper ist, wird mit dem "Transformer Award" ausgezeichnet, weil er eben mega geshaped und den Digitaltag erfunden hat.Und sicher hat am "WWF" irgendein Politiker oder sonst ein Shaper in irgendeiner Rede erwähnt, dass die Schweiz ein wahnsinnig innovatives Land ist und eine wahnsinnig gute und zuverlässige Infrastruktur hat, weshalb Google und Disney und überhaupt all die innovativen Konzerne ihre Programmierer und Forscher in Zürich oder Zug parkieren.Die Shapers am World Web Forum (gesponsort von Swisscom und Postfinance) konnten heute Morgen sogar telefonieren, vorausgesetzt sie telefonierten nicht mit Swisscom oder wenn, dann nicht über eine 2G- oder 3G-Leitung,sondern sie hatten Glück und ihr Telefon fand eine 4G-Verbindung. Der Unterbruch im Netz war harmlos und schnell behoben und auch, dass man heute Morgen kein SBB-Ticket online kaufen konnte, dauerte nur kurz, denn unsere Infrastruktur ist eben top. Dass für ganz viele Firmen diese und letzte Woche das Swisscom-Festnetz nicht funktioniert hat, weil der enorm innova- und disruptive Konzern letzte Woche die Software erneuert und übers Wochenende dann wieder ent-erneuert ( Spekulation eines inside-it.ch-Lesers ) hat, war ein blöde Ausnahme genauso wie die wiederkehrenden Unterbrüche im Service der systemkritischen Postfinance letzten Mai natürlich eine Ausnahme war, denn unsere Infrastruktur hat Weltklasse im Fall.Ich:Schäppi:Ich:Schäppi:Ich:Telefon:(Christoph Hugenschmidt)