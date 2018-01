Solothurn will kein Gremium "Digitalisierung"

Schweizer Bildungssystem sei gute Grundlage

Wie stellt der Kanton Solothurn sicher, dass er auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung vorbereitet ist? Dies wollten Vertreter der FDP-Fraktion mit einer Interpellation vom Regierungsrat wissen. Ein Teil der Fragen der Interpellation dreht sich um die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt sowie den Bildungsbereich. Daneben wollen die Interpellanten wissen, ob es zielführend wäre, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die die Lage analysieren und Entwicklungsvorschläge unterbreiten könnte.Der Regierungsrat sieht keine Notwendigkeit ein neues, weiteres Gremium einzusetzen, wie aus der Antwort hervorgeht. Für die Entwicklung der IT-Infrastruktur diene das Amt für Informatik (AIO) als strategisches Gremium zusammen mit der Informatikgruppe Verwaltung (IGV), die aus den IT-Verantwortlichen der Departemente besteht. Die IGV sei zudem für die Entwicklung der Informatikstrategie des Kantons verantwortlich, die demnächst überarbeitet werde. In die neue Strategiewürden gewisse Aspekte der Digitalisierung fliessen, zumindest auf Infrastruktur-Ebene.Daneben kümmere sich der Steuerungssauschuss E-Government um die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen für Bürger und Unternehmen. Auch die Gemeinden sind in diesem Ausschusses vertreten. Die E-Government-Strategie werde derzeit überarbeitet. Mit der neuen E-Gov-Strategie, so die Regierung, soll auch in den Departementen das Bewusstsein für die Digitalisierung gefördert werden.Bei der digitalen Transformation in der Wirtschaft seien primär die eigenen Akteure, Unternehmen wie Verbände, gefordert, schreibt die Regierung. Aufgabe des Staates sei es, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.Die Digitalisierung verändere die auf dem Arbeitsmarkt relevanten Qualifikationen und lasse neue Berufe entstehen. Ein zunehmender "Bedarf an digitalen Skills in praktisch allen Bereichen sowie ein Bedarf an qualifizierten Fachkräften kann konstantiert werden", schreibt der Regierungsrat. Dies wirke sich auch auf den Bildungsbereich aus. Das durchlässige Bildungssystem hierzulande sei dabei eine wichtige Basis dafür, diesen neuen Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden.Der Kanton nennt verschiedene Massnahmen, die die ICT-Kompetenzen in den Schulen fördern sollen. Dazu gehören der Lehrplan 21, die Regelstandards informatische Bildung, BYOD an den Schulen oder Empfehlungen für die Schulen, wenn es um die Beschaffung von Geräten und Infrastruktur gehe. Bald soll auch ein Lösungskonzept für Cloud-Services erarbeitet werden, wie aus der Antwort weiter hervorgeht. (kjo)