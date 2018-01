Bundesrat soll Cyber-Gesamtstrategie ausarbeiten, fordert NR-Kommission

Der Bundesrat soll noch bis Ende Jahr ein "klares Gesamtkonzept zum Schutz und zur Verteidigung des zivilen und militärischen Cyberraumes" erstellen. Dies fordert die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats (SiK-NR) mit einem Postulat. Das Gefahrenpotenzial in diesem Bereich sei akut, schreibt die SiK-NR zur Begründung. Eine klare Gesamtstrategie für den Bund, bei der das Konzept und nicht die einzelnen Departemente im Mittelpunkt stehen, sei daher unabdingbar.Das Konzept soll eine Definition des Auftrags der Armee im Bereich Cyber-Verteidigung enthalten. Auch eine klare Definition der zivilen Cyber-Behörden wird von der Kommission gefordert. Damit soll sich eine Abgrenzung der Kompetenzen ergeben und auch ein Organigramm mit allen im Cyber-Bereich involvierten Stellen soll geschaffen werden, wie aus dem auf "Curia Vista" publiziertenPostulat zu entnehmen ist.Auch soll der Bundesrat ein Konzept erarbeiten, wie die Personalrekrutierung und die Finanzierung, einschliesslich allfälliger Beschaffungen und Betriebskosten, gestemmt werden kann. Darüber hinaus fordert die SiK-NR, dass der Bundesrat einen internationalen Vergleich zieht, hinsichtlich Struktur, Mengengerüst und Herangehensweisen im militärischen und zivilen Cyber-Bereich.Der Bundesrat solle die laufenden Arbeiten der Nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken (NCS) berücksichtigen, heisst es weiter. Gleichzeitig soll vermieden werden, dass es zu einer Zerstückelung komme und eine übergeordnete Strategie für den Bund entstehe, so die Kommission.Das Postulat kommt nun in den Nationalrat, der es noch annehmen muss, um den Bundesrat mit dieser Aufgabe zu betrauen. (kjo)