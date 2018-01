Baloise lanciert digitales Angebot in Belgien

Die Versicherungsgruppe Baloise investiert in den belgischen Anbieter einer Mobilitätsplattform Mobly. Über die Mobly-Plattform können Autobesitzern verschiedene Apps und Services zur Verfügung gestellt werden, etwa für Informationen über das Auto oder Warnungen bei Problemen mit dem Fahrzeug, wie aus einem Video hervorgeht. Zunächst werde man mit zwei Produkten "Mobly Go" und dem "Mobly Car Expert" im Markt sein, schreibt Baloise.Bei Mobly Go handelt es sich um ein Assistance-System, wie es die meisten Autohersteller ab der gehobenen Mittelklasse anbieten. Der Unterschied sei, dass Mobly es für alle Marken, auch im Second-Hand-Bereich, zur Verfügung stellen werde. Das zweite Angebot, der Mobly Car Expert, zielt auf Kunden, die im Gebrauchtwagensegment ein Auto kaufen möchten. Eine Fachperson prüfe für den Kunden den Wagen und verifiziere den Preis sowie Sicherheitsaskpekte. Künfig wolle man den gesamten Zyklus eines Autobesitzes digital begleiten können: "Von der Suche, über den Kauf,die Benutzung bis hin zur Wartung und dem Wiederverkauf", sagt Baloise-CEO Gert De Winter"Mit Mobly bringen wir in Belgien unsere Dienstleistungen im Bereich Mobilität auf ein neues Level und erweitern gezielt das angestammte Versicherungsgeschäft", betont De Winter das neue Angebot.Mit Mobly und den zwei weiteren digitalen Angeboten, Friday und Movu, habe man ein Fundament geschaffen, digital beziehbare Versicherungs- und Servicediensleistungen anbieten zu können. Bei Movu handelt es sich um einen digitalen Anbieter von Umzugs-Services in der Schweiz. Friday ist ein Anbieter von Versicherungen in Deutschland. Über das Angebot sei es möglich, Autoversicherungen digital und in 90 Sekunden abschliessen zu können. Das Produkt übertreffe die Erwartungen, so die Mitteilung weiter. Man habe 50 Prozent mehr Kunden, als der Businessplan es vorgesehen hätte.Im Gegensatz zu Friday und Movu befindet sich Mobly noch in einer sehr frühen Phase. Es gebe aber jeweils ein minimum viable product (MVP) sowie erste Kunden. Der Mobly-Service soll "vorerst" in Belgien lanciert werden, so das Unternehmen zum Pilotprojekt. (kjo)