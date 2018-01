Bedag-Freihänder hat ein Nachspiel im Berner Parlament

Am Dienstag war bekannt geworden, dass das Amt für Informatik und Organisation des Kantons Bern (KAIO) einen 88 Millionen schweren Auftrag freihändig an die kantonseigene Bedag Informatik vergeben hat . In der Begründung für den Freihänder machte das KAIO neben Sicherheit und technischen Anforderungen auch einen ausstehenden politischen Entscheid geltend: Mittels eines Postulats wies der Grosse Rat 2016 den Regierungsrat an , zu prüfen, wie eine Strategie bezüglich Bedag aussehen könnte. Daran arbeitet die Regierung derzeit. Man habe hier nicht vorgreifen wollen, indem man Bedag wichtige Aufträge nicht mehr erteile und so ihr wirtschaftliches Überleben gefährde, argumentierte das KAIO auf Simap.Einer der beiden Initianten des damaligen Postulats, Michael Köpfli von der Grünliberalen Partei, hat nun eine Interpellation im Grossen Rat eingereicht. Die freihändigeVergabe sei zwar rechtlich zulässig, aber aus Sicht des Wettbewerbs und mit Blick auf die kantonalen Finanzen problematisch, argumentiert Köpfli. Der Ökonom zeigt sich zudem erstaunt, dass ausgerechnet sein Postulat von 2016, das die Regierung zum Kauf der Bedag bewegen sollte, nun als Rechtfertigung für die freihändige Vergabe herangezogen wird.Köpfli fordert mit der Interpellation die Berner Regierung auf, sich in der Sache zu rechtfertigen. Unter anderem fragt er: Sind solche Vergaben wettbewerbspolitisch vertretbar? Gibt es Interessenskonflikte? Wie sind Kostensteigerungen von fast 20 Prozent im Vergleich zur letzten Vergabe begründet? Verlangt Bedag nicht einen überhöhten Monopolpreis? Ist hier nicht noch Sparpotential durch Verhandlungen verhanden?Die Interpellation von Köpfli muss von der Regierung nun innerhalb von sechs Monaten schriftlich beantwortet werden, falls keine Fristverlängerung ausgemacht wird. (ts)