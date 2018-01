Microsoft arbeitet an schlanker Win-10-Version

In Redmond arbeitet man einem Bericht zufolge an einer schlanken Version von Windows 10. Unter dem Code-Namen Polaris entstehe eine neue Desktop-Version von Windows 10, die auf Windows Core OS basiere und modular aufgebaut sei, wie 'Windows Central' berichtet.Durch den modularen Aufbau könne das Betriebssystem besser an die User-Bedürfnisse und Umgebungen angepasst werden. Das System solle 2019 für Desktops, Notebooks und 2-1-Geräte auf den Markt kommen.Detaillierte Informationen gibt es noch keine, aber dem Bericht zufolge baue Polarisausschliesslich auf der Universal-Windows-Plattform (UWP) auf. Ausserdem komme CShell anstatt der Windows Shell zum Einsatz, damit verbessere sich die Performance und das Betriebssystem könne auch auf Smartphones oder Tablets eingesetzt werden.Polaris unterstütze Win32-Applikationen nicht mehr. Allerdings würden die Redmonder Win32-Software-Support über Virtualisierung zur Verfügung stellen, so der Bericht.Laut 'Windows Central' könne man nicht von der aktuellen Windows-10-Version auf Polaris wechseln. Und auch ein Upgrade von Polaris auf Windows 10 Pro werde nicht möglich sein. (kjo)