Verkauft sich Dell an VMware?

Nach verschiedenen Berichten vergangene Woche, Dell gehe wieder an die Börse, heisst es nun, Dell verkaufe sich in einem Reverse Merger an die Tochter VMware. Dies berichtet 'CNBC' mit Berufung auf Insider. Ein Reverse Merger würde es Dell erlauben, an die Börse zu gehen, ohne einen IPO einreichen zu müssen. Ausserdem könnte Dell so Schulden tilgen. Der Verkauf an VMware sei aber nur eine von mehreren Optionen, die vom Unternehmen geprüft werden. Die Möglichkeit eines IPO von Dell sei noch nicht vom Tisch, so der Bericht. VMware hat einen Marktwert von über 60 Milliarden Dollar und ist zu 80 Prozent in Besitz von Dell. Dell hat nach der Übernahme von EMC Schulden von rund 50 Milliarden US-Dollar und muss deshalb jährlich eine Milliarde Dollar an Zinszahlungen leisten. Die Tilgung der Schulden bei Dell laufe langsamer als erhofft, schrieb 'Reuter' vergangene Woche.Die Börse reagiert schlecht auf die Berichte. Die VMware-Aktie gab zuletzt um über 15 Prozent nach.Das neue Steuergesetz der USA, das vergangenen Monat vom Kongress verabschiedet wurde, sieht zwar eine Senkung der Unternehmenssteuern von 35 Prozent auf 21 Prozent vor. Es beschränkt aber auch die möglichen steuerlichen Abzüge von Zinszahlungen. Diese Änderungen des Steuergesetzes würden Dell dazu zwingen, die Kapitalstruktur zu ändern, sagt ein Hedge-Fond-Manager zu 'CRN' . "Plötzlich wird die Höhe der Zinsen, die Sie von Ihren Steuern abziehen können, drastisch reduziert," so der Manager. Dies belaste Dell künftig noch stärker. (kjo)