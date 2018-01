5G-Strahlenschutz-Debatte feiert im Ständerat ein Comeback

Die Debatte um 5G und die Strahlenschutzbestimmungen in der Schweiz geht in eine neue Runde. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerats hat darüber gebrütet wie man den Bedürfnissen der Wirtschaft – Senkung der Strahlenschutz-Grenzwerte – und einzelner besorgter Konsumenten gleichzeitig gerecht werden könnte.Knapp, mit 7 zu 6 Stimmen, hat die Kommission eine Motion beschlossen, welche erreichen will dass der Bundesrat die geltende Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) rasch überarbeitet. Er solle, so die Motionäre, den "Kollaps der Mobilfunknetze verhindern und Anschluss an die Digitalisierung sicherstellen".Die geltenden Vorschriften seien "zu strikt", müssen also gelockert werden. Die Kommission folgt damit der Position der Wirtschaft, dass erstens der Mobilfunkstandard 5G zwingend kommen müssen und zweitens ohne eine Senkung der Grenzwerte tausende von neuen Antennen nötig wären. Dies wäre nicht nur teuer, sondern auch in StädtischenGebieten nur schwer umsetzbar.Es geht in der Schweiz bei 5G seit Jahren nur schleppend voran. Als letztes Gremium hatte der Ständerat im Dezember 2016 eine ähnliche Vorlage noch knapp abgelehnt. Dies obwohl der Nationalrat und der Bundesrat eine Revision der NISV befürworten und die Schweizer Strahlenschutzgrenzwerte offenbar zehnmal strenger sind als in der EU.Jürg Leuthold, Professor am Electromagnetic Fields Laboratory der ETHZ, erläuterte an einer Veranstaltung 2017, dass sein Vergleich vieler Studien keinen wissenschaftlichen Konsens zeige, dass nichtionisierende Strahlung schädigend sei. Allerdings sind die Gegner von Senkungen der Strahlenschutz-Werte zahlreich und organisiert. Ein Indiz: Sie waren als einzige Digitalisierungs-Bedenkenträger präsent an der Nationalen Konferenz "Digitale Schweiz" in Biel und verteilten zum Ärger der Telco-Granden ihre Flugblätter. Befürworter und Gegner einer NISV-Revision sind nicht einem politischen Lager zuzuordnen.Kürzlich hat der Bundesrat zumindest neue Frequenzbänder für die Einführung von 5G in der Schweiz freigegeben. (mag)