Hausmitteilung: Heute reduzierter Betrieb

Wichtiges, News und Hintergründe, die Sie vielleicht verpasst haben:

Nein, es ist nicht der Streik der SDA-Journalisten, der uns ausbremst. Ja, es ist unser heutiges Inside-Channels-Forum! Dafür legen wir unseren Redaktionsschluss nach vorne. Wir sind in Aarau und debattieren mit dem Schweizer Channel. "Niemand will diese heilige Kuh angreifen": Der sehr einflussreiche Chef der Eidgenössischen Finanzkontrolle, Michel Huissoud, zieht im Exklusiv-Interview Bilanz, was bei IT-Projekten des Bundes gut läuft, und was schief.Eine Studie zeigt Hintergründe. Wer nervt IT-Freelancer am häufigsten? Die Internen! Aber es gibt unterschiedliche Nerv-Kategorien… Exklusiv! 100-Millionen-Projekt ASALfutur wankt: Eine Beschwerde könnte das Seco-Projekt blockieren.Wir sehen uns in Aarau, oder Sie lesen von uns morgen mehr. Denn dann dürfen Sie wieder den redaktionellen Normalbetrieb erwarten: Seriös, schnell, unabhängig, relevant.