Swisscom ist neu im Vorstand der Cloud Foundry Foundation vertreten

Jörg Wagner, VP of Cloud bei Swisscom.

Der Swisscom-Manager Jörg Wagner ist neues Verwaltungs­rats­mitglied der Cloud Foundry Foundation. Er wurde als Vertreter der Cloud-Foundry-Goldpartner in das Gremium gewählt, wie das Open-Source-Projekt mitteilt.Wagner ist seit 2012 bei Swisscom tätig und seit 2015 für die Entwicklung und den Betrieb von IaaS, PaaS, Middleware und Datenbankprodukten im Swisscom-Cloud-Portfolio zuständig, darunter auch für Cloud Foundry. Seit Anfang 2017 hat Wagner die Funktion des Head of IT Clouds beim Telco inne.Swisscom hat zwaraufgegeben, eine eigene Cloud-Infrastruktur auf Basis der Open-Source-Plattform zu bauen und setzt stattdessen auf Hardware von Dell EMC und Software von VMware, wie letztes Jahr bekannt wurde . Der Telco betonte aber, sich weiterhin bei Cloud Foundry engagieren zu wollen. Swisscom ist Gold-Partner der Cloud-Foundry-Stiftung.Der Vorstand der Foundation hat neun Mitglieder. Die weiteren kommen von Cisco, Dell EMC, IBM, Pivotal, SAP, SUSE, The Home Depot und VMware. (kjo)