Die IT-Woche:

Diese fünf Topstories sorgten diese Woche für Diskussionsstoff in der Schweizer IT-Welt.

Legacy Systeme und Innovation, Big-Bang und Komplexität, Compliance und Startups. Claude Honegger, Group CIO von Credit Suisse, gab uns ein Exklusiv-Interview. Der Schweizer ist seit über zehn Jahren Top-Manager der Grossbank und kennt die IT wie nur wenige.Die HSLU bringt zwei landesweit neu- und einzigartige Studiengänge im Bereich Informatik: Bachelor Information & Cybersecurity sowie Bachelor International IT Management soll man künftig an der HSLU lernen können.Unbekannte konnten sich die Zugriffsrechteeines Swisscom-Partners verschaffen und die Kontaktdaten von rund 800'000 Swisscom-Kunden abgreifen. Der Blaue Riese beruhigt im Nachhinein, der EDÖB stimmt zu.Laut Medien soll die Software in den neuen Doppelstöckern des Herstellers Bombardier Probleme bereiten. Dieser bestreitet die Vorwürfe und gibt einem Lokführer die Schuld.Im Aargauer AKW Beznau stand bei der autarken Notstromversorgung eine ungeeignete Software im Einsatz. Laut Atomaufsichtsbehörde ENSI wurde das Problem aber mittlerweile behoben.