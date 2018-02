IT-Firmen sind die besten Arbeitgeber

Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu hat Ende Januar in einem Blogeintrag die Liste der Firmen mit der besten Work-Life-Balance veröffentlicht. Sie beruht auf den Bewertungen der Kununu-User.Angesichts des angeblich so schlechten Images der ICT-Branche in der Bevölkerung erstaunt es, dass Informatik-Dienstleister im Branchenvergleich eindeutig die beste Work-Life-Balance ermöglichen. Auf Platz eins liegt Ergon, auf Platz zwei BSI und Liip folgt auf Platz drei. Erst auf Platz vier taucht die erste Firma auf, die nicht zur ICT-Branche gehört. Danach kommten mit IT-Logix, Achermann ICT-Services, M&S Software, Opacc, Advisund UMB lauter bekannte Player aus der ICT-Branche. Auf den weiteren vorderen Rängen finden sich Noser Engineering, Adcubum und ti&m.Kununu zeichnet ein äusserst attraktives Bild der ICT-Branche. Das dürfte zwei Gründe haben. Der Kampf um Talente spornt die ICT-Anbieter seit Jahren an, für ein gutes Image und eine gute Work-Life-Balance zu sorgen. Firmen wie Ergon und Liip sind bekannt dafür, dass sie viel in gute Arbeitsbedingungen investieren. Zudem vermuten wir, dass die sehr gesuchten InformatikerInnen sich gerne auf Kununu tummeln und verhältnismässig mehr Bewertungen abgeben als Angestellte anderer Branchen. (hc)