Gewinneinbruch bei Kudelski

Der Westschweizer Verschlüsselungsspezialist Kudelski befindet sich im Umbau und hat 2017, von Restrukturierungskosten belastet, einen deutlichen Ergebnisrückgang verzeichnet. Der Reingewinn aus dem fortgeführten Geschäft beläuft sich auf 2,7 Millionen Dollar nach 88,5 Millionen Dollar im Vorjahr.Unter dem Strich weist Kudelski nach Minderheiten gar einen Reinverlust von 11,4 Millionen Dollar aus, wie es in der Mitteilung heisst. Der Grund für den Verlust ist das von Restrukturierungskosten in Höhe von 22,5 Millionen Dollar belastete operative Geschäft.Das operative Ergebnis der Gruppe sackte im Berichtsjahr auf 25,6 Millionen Dollar ab, nachdem 2016 noch 110,5 Millionen Dollar erzielt worden waren. Vor Berücksichtigung von Kosten fürden Umbau und mit Blick auf das fortgeführte Geschäft liegt der Betriebsgewinn (Ebit) bei 48,1 Millionen Dollar, verglichen mit 113,5 Millionen Dollar, wie es weiter heisst.Die Verkäufe aus fortgeführtem Geschäft konnte Kudelski derweil um 7,1 auf 1068 Millionen Dollar steigern, was auf die gute Performance der Cybersecurity-Angebote und den Bereich Public Access (Zutrittskontrollsysteme für Parkhäuser und Skilifte) zurückzuführen gewesen sei. Insgesamt lag der Umsatz bei 1,14 Milliarden Dollar.Kudelski richtet den Schwerpunkt in Zukunft verstärkt auf die Themen Cybersecurity, Internet of Things und Internet TV aus, während das traditionelle Geschäft mit Verschlüsselungslösungen für den Pay-TV-Markt an Gewicht verliert. (sda/hjm)