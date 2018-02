Briten bezichtigen Russland, für NotPetya verantwortlich zu sein

Britische Behörden beschuldigen Russland, hinter den Cyberangriffen mit NotPetya vom vergangenen Jahr zu stecken. Damit sekundieren die Briten die CIA, welche schon im Januar erklärt hatte, dass das russische Militär die massiven Angriffe zu verantworten habe. Betroffen waren im letzten Juni von der als Ransomware getarnten mutmasslichen Datenzerstörungssoftware vor allem Ziele in der Ukraine. Aber NotPetya infizierte auch Privatunternehmen wie FedEx, Maersk und Merck in weiteren Ländern– inklusive Russland.Der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson erklärte öffentlich: "Russland zerreisst das Regelwerk, indem es die Demokratie untergräbt, Existenzgrundlagen zerstört und indem es auf kritische Infrastrukturen abzielt". Man müsse vorbereitet sein, die sich verschärfende Bedrohung zu bekämpfen, so das Mitglied der konservativen Tories.Konkrete Beweise für die Vorwürfe haben die britischen Behörden indes nicht vorgewiesen, wie das 'Wall Street Journal' berichtet. Russland hat bislang jegliche Beteiligung abgestritten. (ts)