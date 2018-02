Cisco kann Umsatz nach zwei Jahren wieder steigern

Der US-Netzwerkausrüster Cisco konnte im vergangenen Quartal den Umsatz um 2,7 Prozent auf 11,9 Milliarden Dollar steigern. In der EMEA-Region verharrte der Umsatz bei 3,6 Milliarden Dollar. Der Anteil des wiederkehrenden Umsatzes sei insgesamt um zwei Prozentpunkte auf 33 Prozent des Gesamtumsatzes angestiegen.Mit dem vorliegenden Ergebnis verbuchte Cisco erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder einen steigenden Quartalsumsatz. Damit trägt der Umbau des Konzerns offenbar erste Früchte. Cisco will sich mehr auf Software und Managed Services konzentrieren . "Wir hatten ein gutes Quartal, das zeigt, das unsere Strategie aufgeht", kommentiert CEO Chuck Robbins das Ergebnis.Für das laufende dritte Geschäftsquartalerwartet Cisco ein Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent.Die US-Steuerreform, die im Dezember in Kraft gesetzt wurde, sorgte aber für rote Zahlen bei Cisco. Denn für im Ausland angesammelte Gelder verbuchte der Konzern nun eine einmalige Abgabe von 11,1 Milliarden Dollar. Daraus resultierte ein Quartalsverlust von 8,8 Milliarden Dollar.Amerikanische Unternehmen mussten bis anhin auf Auslandsgewinne erst Steuern bezahlen, wenn das Geld in die USA überwiesen wird. Dann wurde aber ein hoher Satz von 35 Prozent fällig – und etwa fünf Prozent für den jeweiligen Bundesstaat obendrauf. Nach der unter US-Präsident Donald Trump beschlossenen Steuerreform soll Bargeld nun mit 15,5 Prozent besteuert werden und weniger liquide Werte mit acht Prozent. (kjo/sda)