SV-Group, Ricola und Bell migrieren auf S/4HANA

Neuer Chef SAP-Services bei Swisscom hat grosse Pläne

Nur gerade drei Prozent der SAP-Kunden im deutschsprachigen Raum setzen bereits die neueste Software-Generation S/4HANA ein. Dies zumindest ist das für den Hersteller ernüchternde Resultat der "Investitionsumfrage 2018" der deutschsprachigen SAP-Anwender-Gruppe (DSAG). Und nur vier Prozent der Schweizer Teilnehmer an der Umfrage wollen im laufenden Jahr den Schritt auf die völlig neue Software-Generation wagen. Zur Erinnerung: S/4HANA baut auf der neuen, In-Memory-Datenbank des deutschen Herstellers auf. Die Software ist also völlig neu programmiert worden. Drei bekannte Schweizer SAP-Anwender verkünden nun aber, dass sie den Schritt auf die neueste Generation der weltweit dominierenden Businss-Anwendung planen. SV Group, Ricola und Bell wollen dies zusammen mit Swisscom tun. SV Group lässt SAP seit 2012 von Swisscom betreiben. In einem ersten Schritt will der Restaurant- und Hotelbetreiber die Finanz-und HR-Applikationen auf die Cloud-Version von S/4HANA migrieren. Das System soll im September 2018 live gehen.Auch Ricola und die Bell-Tochter Gastrostar wollen 2019 auf S/4HANA migrieren. Swisscom hat 2016 eine Ausschreibung für die Konzeption des gruppenweiten SAP-Systems des paneuropäischen Fleischverarbeiters Bell Food Group gewonnen.Das SAP-Business ist für das Grosskundensegment Swisscom Enterprise wichtig. Und dürfte noch wichtiger werden. Der Leiter des Bereichs SAP Services von Swisscom, Omar Bumann, erwartet, dass in den nächsten Jahren rund 1000 SAP-Kunden S/4HANA-Projekte anpacken werden. Sie müssen, denn SAP will die aktuelle Version ERP 6.0 ab 2025 nicht mehr unterstützen. Swisscom will sich mit einem Service-Angebot namens "S/4HANA Transformation Factory" ein Stück dieses grossen Kuchens abschneiden.Der ehemalige IBM- und PwC-Mann Omar Bumann wurde am 1. November als Nachfolger von Sergio Chiandetti zum Leiter des SAP-Geschäfts von Swisscom ernannt, wie Swisscom erst diese Woche mitteilte.Swisscom Enterprise, das Grosskunden-Segment des ICT-Dienstleisters, setzt seit geraumer Zeit auf das Business als SAP-Berater und -Outsourcer. So übernahm man 2011 die beiden SAP-Spezialisten EFP und Cirrus. (hc)