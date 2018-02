Vermögens­verwaltung: Preise für ERI, Appway und Expersoft

Seit einigen Jahren vergibt Wealth Briefing, ein Verbund von Newsportalen für die Vermögensverwaltungsbranche, die Swiss Awards. Dabei werden neben den besten Bankinstituten, Marketing-Kampagnen oder Legal-Teams der Branche in der Kategorie "Wealth Management Technology" auch Software- und Technologie-Anbieter gewürdigt. Die "WealthBriefing Swiss Awards 2018" wurden vergangene Woche in Genf vergeben.Als beste Front-Office-Lösung wurde das Softwarepaket Olympic Banking System vonausgezeichnet. ERI habe ein "gut etabliertes System, das weit verbreitet und intuitiv ist", zitiert der Anbieter die Jury in einer Mitteilung. Das Zürcher Softwareunternehmengewann die Auszeichnung in der KategorieOn-Boarding. Als innovative Fintech-Lösung wurdegewürdigt. Das Zürcher Fintech gibt es seit 2015 und bietet eine Plattform für Immobilien-, Kunst- und Luxusinvestments.aus Steinhausen erhielt den Award in der Kategorie Innovative Client Solution. Das ebenfalls aus Steinhausen stammende Fintechgewann die Auszeichnung in der Rubrik Transaction-Processing-Lösung.Weitere Preise gab es für den australischen Anbieter FinaMetrica (Risk-Profiling-Lösung) und den amerikanischen FundCount Softwarehersteller (Client Communication). Daneben wurde Wealth Dynamix aus London in den Rubriken Compliance, CRM System und Change Management Process ausgezeichnet. (kjo)