Die IT-Woche:

Diese fünf Topstories sorgten in der Kalender-Woche sieben für Diskussionsstoff in der Schweizer IT-Welt.

Eine neue Studie zeigt: Schweizer wollen die Digitalisierung, aber auch subventionierte Weiterbildung und vor allem die Besteuerung von Robotern. Denn – so die Meinung der Befragten – wenn Maschinen und Roboter Arbeitsplätze kosten, dann sollen die Unternehmen die wegfallenden Sozialabgaben decken.Mit dem Versprechen, jeder Laie könne kinderleicht eine Blockchain-Applikation erstellen, machte sich das Zuger Startup Proxeus auf Geldsuche. Ein Initial Coin Offering brachte dem Jungunternehmen dann auch tatsächlich in bloss 48 Stunden 25 Millionen Dollar von fast 800 Personen ein.SpannenderTitel, mässig spannende Story: Swisscom verschickt in den nächsten Tagen neue SIM-Karten mit der Post. Wir haben nach dem Grund gefragt: Kein Zusammenhang mit dem jüngsten Datenleck, wir verschicken einfach die neuste Generation, erklärt der Telco.Alles wird gratis: Abacus lanciert zusammen mit zwei Partnern ein Business-Software-Paket für Kleinfirmen als Cloudlösung. Das Konsortium scheint die Claims abstecken zu wollen und dürfte die Konkurrenz von Bexio und Co. etwas aufschrecken."Wir digitalisieren heute schon viel und wir bleiben dran", erklärt der Zürcher Finanzvorsteher Daniel Leupi mitten im Wahlkampf an einer Veranstaltung. In seiner Präsentation gings dann um Online-Services, Hemmschwellen und ein Security Operation Center der Stadt.