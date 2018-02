Atari spricht über Kryptowährung – Aktienkurs springt

Der französische Spielehersteller Atari, einst ein Pionier in Sachen Videogames und Heim-PCs, will nach eigenen Angaben eine eigene Kryptowährung namens Atari Tokens entwickeln. Die Börse nahm die entsprechende Ankündigung enthuasiastisch auf, der Kurs der Aktie machte einen veritablen Sprung.Atari verkündete letzte Woche, man habe sich an Infinity Networks in Gibraltar beteiligt. Die Firma entwickle eine Plattform für Online-Games auf Basis einer Blockchain. Die Plattform werde Zugang zu jeglicher Form von digitaler Unterhaltung bieten. Teil davon werde eine Kryptowährung namens Atari Token sein.Damit nicht genug: Atari weitet nach eigenen Angabendie Partnerschaft mit der Firma Pariplay aus. Diese wolle das Spielen in Online-Kasinos mit einer Kryptowährung als Zahlungsmittel ermöglichen.Investoren reagieren zur Zeit höchst positiv auf die Reizwörter "Kryptowährung" oder "Blockchain". Der Preis der Atari-Aktien in Paris verdoppelte sich seit der Ankündigung und gab erst heute etwas nach.Dasselbe Kunststück gelang auch Eastman Kodak. Der Kurs der Aktie, seit Jahren mehr oder weniger im freien Fall, machte Anfang Jahr einen Sprung. Der einstige Industrieheld der Farbfotografie hatte verkündet, er wolle ein "Kodak Coin" entwickeln, mit dem das Honorar von Fotografen bezahlt werden könne. (hc)