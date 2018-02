Flughafen Genf experimentiert mit Blockchain

SITA, eine Genossenschaft mit Sitz in Genf, mag wenig bekannt sein in der IT-Szene, aber sie ist ein globaler Konzern und ein Riese unter auf die Reise- und Transportindustrie fokussierten IT-Lösungsanbietern. "Fast jeder Passagierflug basiert auf SITA-Technologie", so die Organisation selbst. Dies auf dem Rollfeld oder während der Flüge, rapportiert die Zeitung 'Le Temps' anlässlich eines Interviews mit SITA-CEO Barbara Dalibard.Sie beantwortet insbesondere auch Fragen zu technologischen Innovationen in der Branche und die Pipeline von SITA mit 4700 Angestellten und 1,7 Milliarden Franken Umsatz.So sei das IoT ein Thema, man habe kürzlich mit Rolls Roys eine Vereinbarung unterzeichnet, um mit Predictive Maintenance Triebwerke zu warten und den Energieverbrauch zu optimieren, sagt sie.Zudem habe man gemeinsam mit den Flughäfen Genf, Heathrow und Miami sowie British Airways ein Forschungsprojektgestartet, bei welchem man Flugrouten-Informationen auf Blockchain-Basis austausche. "Die Technologie könnte das Potenzial haben, die Rückverfolgung von verspätetem oder verloren gegangenem Gepäck zu unterstützen" und, so die Chefin, "die Blockchain könnte in Zukunft dazu eingesetzt werden, um ein Verzeichnis von Drohnen zu führen."Biometrische Lösungen sind aktuell schon im Praxistest: "Wir testen das 'biometrische Selfie' an mehreren US-Flughäfen". Soeben hat das Unternehmen, das zeigt ein Blick auf die SITA-Website, einen Award für ein papierloses und device-unabhängiges Self-Boarding-Verfahren mit biometrischer Technologie gewonnen. Es sei "das weltweit erste biometrische Boarding-System, bei dem nur ein Gesichts-Scan von Passagieren durchgeführt wurde und gleichzeitig die US-Zoll- und Grenzkontrolle abgeschlossen".Aktuell wolle man sich im Bereich Cyber-Security stärken und führe entsprechende Gespräche mit einem Genfer Unternehmen, das sich auf Quantenkryptographie spezialisiert habe. (mag)