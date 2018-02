Swisscom wird Hulbee-Reseller

Der Ostschweizer Softwarehersteller Hulbee bietet eine Lösung für die unternehmensinterne Suche. Nun gibt Swisscom bekannt, die Hulbee-Lösung künftig zu vertreiben. "Enterprise Search" sei skalierbar und könne intern, auf der firmeneigenen Website oder in einem externen Online-Shop implementiert werden. Kunden können Enterprise Search entweder selbst on-premise betreiben oder in den Swisscom-RZs hosten lassen, so eine Mitteilung.Hulbee Enterprise Search setze auf eine für die Mitarbeitenden intuitive Nutzung. Unabhängig vom Speicherort oder der Datei-Art werden die Informationen abgesucht und auf Wunsch automatisch zusammengefasst, schreibendie Unternehmen weiter. "Im Privaten ist man sich gewöhnt, selbst für Adressen und Domainnamen die Suchmaschine abzufragen. Wieso sollte man in der Berufswelt wieder zu Verzeichnissen und Ablagesystemen wechseln? Diese Lücke wollen wir mit unserem Angebot schliessen", lässt sich Hulbee-CEO Andreas Wiebe in der Mitteilung zitieren.Eine Hardwarelösung für die unternehmensinterne Suche gibt es auch von Google. Die Google Search Appliance (GSA) wird aber bekanntlich eingestellt und noch in diesem Jahr vom Markt genommen. Hulbee wirbt deshalb schon seit längerem um Google-Kunden. (kjo)