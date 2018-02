Neue Features und Zertifizierung für Netceteras Payment-Lösung

Bezahlungen biometrisch

authentifizieren

Interessenbindung: Netcetera ist Technologie-Partner unseres Verlags.

Netcetera habe für SwissWallet die Mobile-Payment-Zertifizierung nach MCBP 2.0 erhalten – als erster weltweit, wie die Softwareschmiede mitteilt. Damit seien die MCBP-2.0-Funktionen nun in Netceteras Digital-Payment-Service ToPay und SwissWallet verfügbar.Die Zertifizierung erteile Mastercard erst nach umfangreicher Bewertung der Zuverlässigkeit der Funktionen, Kompatibilität und Sicherheit, schreibt Netcetera. Kunden von ToPay sind Banken und Kartenherausgeber.Bei SwissWallet handelt es sich um ein Joint Venture der Aduno Gruppe, Swisscard und Netcetera, das ein digitales Portemonnaie für Kreditkarten bietet. Mastercard Cloud Based Payments (MCBP) ist eine Softwarelösung, die die sichere Bezahlung mit Mobile-Payment-Apps oder in Online-Shops ermögliche."Nachdem wir die Version 1.0 schon lange unterstützen und für verschiedene Kunden implementiert haben, machen wir mit dieser neuesten Version das kontaktlose Zahlen mit dem Smartphone noch bequemer und nutzerfreundlicher", so Kurt Schmid, bei Netcetera verantwortlich für das Digital-Payment-Geschäft.Mit der 2.0-Lösung können beispielsweise Kleinbeträge bis zu einem bestimmten Limit ohne Authentifizierung abgehandelt werden, der Nutzer muss keinen PIN zur Bestätigung mehr eingeben. Damit ähnle der Vorgang dem Bezahlen mit einer NFC-fähigen Kreditkarte. Zusätzlich könne der Nutzer grosse Beträge neu auch biometrisch, also mit Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, autorisieren. (kjo)