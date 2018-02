Zuger können Steuerklärung voll elektronisch einreichen

Die Zuger Bevölkerung kann neu ihre Steuererklärung nicht nur elektronisch ausfüllen, sondern auch elektronisch unterschreiben und einreichen.Bereits im vergangenen Jahr wurden 82 Prozent der Steuererklärungen elektronisch ausgefüllt, wie die Finanzdirektion des Kantons Zug mitteilte. Bisher musste die Steuererklärung aber noch ausgedruckt, unterzeichnet und per Post eingesandt werden.Für die elektronische Unterschrift auf der Steuererklärung braucht es aber ein kantonales Benutzerkonto. Das sogenannte Zuglogin ist die elektronische Identifikationslösungdes Kantons Zug, die der Bevölkerung und Unternehmen ermöglicht, diverse Verwaltungsgeschäfte online abzuwickeln.Die Zuger Privathaushalte erhalten gegen Ende Februar die Steuererklärung 2017. Ein beigelegter Flyer erklärt die Möglichkeit der elektronischen Einreichung. Zudem führe ein in die Software integrierter Assistent Schritt für Schritt durch die Steuererklärung, so der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler.Die neue javabasierte Anwendung eTax.zug steht ab sofort für Linux, Mac OS X und Windows zur Verfügung. (sda/ts)