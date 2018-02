Google macht Cloud IoT Core allgemein verfügbar

Google Cloud IoT Core ist ein vollständig gemanagter Service, um Daten von IoT-Geräten zu verbinden, zu managen und zu analysieren. Nach einigen Monaten in der Beta-Phase ist die Lösung nun allgemein verfügbar, wie Google Schweiz mitteilt. Es liessen sich die Daten von Millionen von weltweit platzierten Geräten verknüpfen und in Echtzeit weiterverarbeiten, so der US-Konzern in einem Blogeintrag.IoT Core ist eine Schnittstelle zur Google-Cloud-Plattform. Somit können Anwender einerseits die IoT-Geräte verwalten und andererseits die Daten in der Cloud weiterverarbeiten, etwa mit Machine-Learning oder Analytics-Tools.CloudIoT Core unterstütze die Standards MQTT und HTTP und ein automatisches Load Balancing soll für eine reibungslose Datenübermittlung und -verarbeitung sorgen. Die IoT-Plattform von Google komme ohne Server aus, was den Anwendern die Investitionen in Infrastruktur erspare.Der Service unterstützt Google eigene Android-Things-Plattform "Out of the Box". Der Konzern arbeite aber auch mit ARM, Cisco, Intel und weitern Hardware-Partnern zusammen, um deren Produkte mit der Google-IoT-Plattform kompatibel zu machen, schreibt 'Tech Crunch'. (kjo)