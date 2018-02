Doppelt so viele Security-Experten gesucht wie vor einem Jahr

Gemäss dem Micheal Page Swiss Job Index wuchs die Zahl der ausgeschriebenen Stellen für IT-Spezialisten zwischen Februar 2017 und Februar 2018 um rund 24 Prozent. Damit liegt der Zuwachs leicht über dem Schnitt aller vom Index erfassten Fachkräfte, darunter auch Spezialisten in den Bereichen Pharma, Chemie und Forschung.Der Swiss Job Index misst die Zahl der ausgeschriebenen Vakanzen auf Unternehmenswebseiten in der ganzen Schweiz.Ende Januar hat Michael Page die einzelnen Bereiche im IT-Segment genauer untersucht. Das stärkste Wachstum innert Jahresfrist verzeichnetedemnach der Bereich Security-Spezialisten. Die Nachfrage nach Sicherheitsexperten hat sich zwischen Januar 2017 und Januar 2018 mit 95 Prozent Wachstum fast verdoppelt, teilte Michael Page mit.Ebenfalls einen markanten Anstieg von jeweils knapp 60 Prozent im Jahresvergleich gab es im Bereich IT-Support-Spezialisten sowie bei den Software-Spezialisten und den Programmierern. Für SAP-Spezialisten verzeichnete der Index ein Plus der ausgeschriebenen Stellen von 20 Prozent, was unter dem Schnitt des gesamten IT-Segments von 55 Prozent Wachstum im Jahresvergleich liegt. (kjo)