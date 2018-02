Soviel kostet der neue Schweizer IT-Award

Das Konzept des ehemaligen Swiss ICT Awards: Alles wird grösser, zürcherischer und teurer.

200'000 Franken sollen allein die Tickets einbringen

Der "SwissICT Award" zieht nach Zürich und wird künftig zusammen mit dem "Swiss Digital Transformation Award" unter dem Markennamen "Swiss Digital Economy Award" vergeben. Nun haben die Organisatoren SwissICT, Best of Swiss Web GmbH, Simsa und Netzmedien Einblick in das teilweise neue Konzept gewährt.Wie bislang sollen am Award vom Startup bis zum etablierten Unternehmen die erfolgreichsten "Digitalisierer" ausgezeichnet werden, wie die Organisatoren schreiben. Vergeben werden Awards in drei Kategorien: Der Award "The next hot thing" werde an ein lautes und extrovertiertes Team vergeben, das im Bereich Apps und Web das stärkste Projekt vorzuweisen habe. In der Kategorie "Digital Innovation of the Year" werden die innovativsten IT-Projekte der Schweiz gesucht. Und der "Digital Transformation Award" schliesslich geht an grosse und kleine Firmen, die ihre digitale Reife entwickelt hättenund dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern konnten, schreiben die Organisatoren.Der Networking-Aspekt soll auch künftig nicht zu kurz kommen. Man schaffe dafür drei "Welten" eine "gemütliche" für den Austausch, eine "laute und mittreisende" sowie eine "anregende" an der Theke. Klingt etwas nach Marketingverpackung für einen ruhigeren Aufenthaltsbereich, einen Bereich mit Konzert und DJ sowie eine Bar. Die Preisverleihung soll selbsttragend werden , hatte SwissICT-Präsident Thomas Flatt auf Nachfrage von inside-it.ch letzten Oktober erklärt. Im neuen Sponsoring-Kit zeigt sich die Trägerschaft nun finanziell recht offenherzig: Die gesamten Ausgaben belaufen sich laut Budget auf rund 440'000 Franken. Davon entfällt über die Hälfte auf Catering, Location und die Technik. Allein für die Deko nehmen die Veranstalter nochmals 30'000 Franken in die Hand und für das Unterhaltungsprogramm sind 35'000 Franken budgetiert. Denn, so die Organisatoren, die Show soll "den Vergleich mit internationalen Standards nicht scheuen müssen".Bislang war das Budget wesentlich tiefer veranschlagt. Würden etwa gleich viele Leute wie letztes Jahr, nämlich rund 800, an den Anlass strömen, beliefen sich die Ausgaben auf rund 550 Franken pro Kopf. Allerdings ist dieses Jahr neben der Trägerschaft auch die Location etwas grösser dimensioniert. Man zieht vom Luzerner-Saal im KKL in die Samsung-Hall am Stadtrand von Zürich. Die Organisatoren gehen davon aus, dass sie über Ticketverkäufe rund 200'000 Franken einnehmen. Das restliche Geld soll durch Sponsoring und Projekteinreichungen in die Kassen gespült werden – zweitere waren bislang kostenlos.Die Organisatoren suchen ab sofort Partner, die ihnen finanziell unter die Arme greifen. (ts)