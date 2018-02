Huawei-Smartphone übernimmt das Steuer

Huawei hat einen Porsche Panamera in ein fahrerloses Fahrzeug umgewandelt.

Im "RoadReader"-Projekt wurde ein Porsche Panamera in ein fahrerloses Auto umgewandelt, wie Huawei mitteilt. Dafür habe man den Porsche so umgebaut, dass er sich von einer Software steuern lässt. Ausserdem wurde ein Kommunikationssystem aufgebaut, das das Telefon mit dem Auto kommunizieren lässt.Das Auto respektive die Software soll aber Objekte nicht nur erkennen, sondern die Umgebung auch "intelligent verstehen", heisst es. Der RoadReader könne zwischen 1000 verschiedenen Objekten unterscheiden. Je nach Gegenstand, lerne das Auto die am besten geeignete Vorgehensweise zu wählen.Während andere autonome Autos ihre Rechenleistung aus speziell dafür entwickeltenChips beziehen, wollte man eine Technologie testen, die schon in Smartphones verfügbar ist. "Unser Smartphone ist bereits hervorragend bei der Objekterkennung. Wir wollten sehen, ob wir ihm in kurzer Zeit beibringen können, nicht nur ein Auto zu fahren, sondern seine KI-Fähigkeiten zu nutzen, um bestimmte Objekte zu sehen und sie zu vermeiden", erklärte Andrew Garrihy, Chief Marketing Officer, Huawei Western Europe.Beim RoadReader handelt es sich noch nicht um ein selbständig fahrendes Auto. Auf einer Teststrecke aber kann das Fahrzeug Objekten ausweichen, wie ein Video des Herstellers zeigt. (kjo)