Windows-10-Update-Mechanismus wird akzeptiert

(c) by AdDuplex.com

Windows 10: Mehrheit oder Minderheit?

Der Update-Rhythmus des PC-Betriebssystems Windows scheint nun akzeptiert zu werden. Dies zeigen Zahlen, die die US-Seite AdDuplex veröffentlicht hat. AdDuplex ist ein Netzwerk zum Austausch von Werbung für Apps für Windows und Windows Phone.Stimmen die Zahlen von AdDuplex, so haben bis Februar 85 Prozent der Windows-10-User das Herbst-Update ("Creators Update" 1709) installiert. Die Grafik des Netzwerks zeigt, wie sich die Akzeptanz der Windows-Updates seit 2016 verbessert hat. Peter Bright von 'Ars Technica' führt dies darauf zurück, dass Microsoft das Herbst-Update sehr viel vorsichtiger verteilt hat, als frühere. Microsoft hat zuerst die Hardware der PCs geprüft, bevor die erste Welle von Updates verteilt wurde. Dass Microsoft so viele Daten über Windows-PCs sammeln kann (und muss), ist je nach Sichtweise beängstigendoder beeindruckend.Unklar ist hingegen, ob sich Windows 10 nun tatsächlich gegen Windows 7 durchgesetzt hat oder nicht. Zwei Firmen, die Daten über die Verbreitung von Betriebssystemen sammeln, sind sich nämlich uneins. Glaubt man Statcounter , so sind im Januar 2018 endlich mehr Windows 10 installiert, als Windows 7. Verlässt man sich hingegen auf Netmarketshare , so waren Anfang Februar immer noch mehr Windows 7 (44 Prozent) in Betrieb als Windows 10 (28 Prozent).Sicher ist: In der Schweiz setzt sich Windows 10 unter Business-Usern durch. 56 Prozent der Leserinnen und Leser mit Windows-PCs haben die neueste Version installiert und nur noch 38 Prozent haben Windows 7. Immerhin noch 0,1 Prozent benützen Vista (!) und 0,16 Prozent haben Windows XP (!!). (hc)