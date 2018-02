Die IT-Woche:

Diese fünf Topstories sorgten in der Kalender-Woche acht für Diskussionsstoff in der Schweizer IT-Welt.

Switch warnt vor Hijacking von Subdomains. Werde eine Domain entführt, werde das im Normalfall schnell bemerkt. Wenn sich aber Kriminelle einer Subdomain bemächtigen, könne dies lange unbemerkt bleiben, erklärt Daniel Stirnimann. Der Security-Spezialist von Switch kennt Gegenmittel...Gerücht, Gerücht, Gerücht: UPC will mit dem Kauf von Salt oder Sunrise zur Nummer zwei hinter Swisscom aufsteigen. UPC-Sprecher Bernard Strapp dementiert die Vermutungen nicht, nennt sie aber Gerüchte und Spekulationen.Automatisierte Schwachstellensuche, manipulierte Spracherkennung, trainierte Drohnenschwärmeund Fake-Videos… Die Risiken von künstlicher Intelligenz soll neben allen positiven Resultaten nicht unterschätzt werden, raten 26 Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft. Sie nennen vier Empfehlungen, um die Gefahren zu minimieren.Die Genfer kaufen sich für 1,8 Milliarden Franken die britische Softwareschmiede Fidessa. Nimmt man den Umsatz der beiden Finanzspezialisten zusammen, steigt das Unternehmen in die Top-5 der Softwareunternehmen in Europa auf.Swisscom zieht den Start um zwei Jahre vor und will die 5G-Infrastruktur bereits im laufenden Jahr aufbauen. Unterstützung erhält der Konzern dabei – ob bewusst oder nicht – vom Bundesrat: Dieser fordert eine zügige Revision der Strahlenschutzverordnung.