Gemeinde Neuheim lässt ihre IT von der Stadt Zug betreiben

Die IT der Gemeindeverwaltung Neuheim mit ihren 18 Arbeitsplätzen, die bisher von einem externen Dienstleister betreut wurden, betreibt seit heute die Informatikabteilung der Stadt Zug. Neuheim ist die zweite Zuger Gemeinde, die auf die IT-Abteilung der Stadt setzt. Die erste war 2013 Cham.Das Outsourcing geht auf einen Beschluss des Gemeinderats von Neuheim und des Stadtrats von Zug zurück, heisst es in einer Mitteilung vom letzten Freitag.In Neuheim verspricht man sich von der Auslagerung Synergien nutzen zu können und Kosten zu senken, beziehungsweise zu optimieren. Man könne von Mengenrabatten wie von gemeinsamen IT-Projektenprofitieren, teilt man aus Zug mit. Die Gemeindeverwaltung war wegen der Umstellung am 23. Februar geschlossen und die IT wurde am folgenden Wochenende dann ins Zuger Rechenzentrum verlagert. Wie der Zuger Pressesprecher Thomas Gretener zu inside-channels.ch sagte, verlief die Migration problemlos und Neuheim arbeitet bereits auf der Infrastruktur der IT-Abteilung von Zug.Ausser Cham und Neuheim haben die zugerischen Gemeinden Hünenberg und Steinhausen ihre Server im Zuger Rechenzentrum stehen. Man sei zwar offen für IT-Betrieb weiterer Gemeinden, so Gretener, doch derzeit stünden keine konkreten Migrationsprojekte an. (vri)