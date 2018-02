Einige Schweizer IT-Löhne stiegen leicht überdurchschnittlich

"Die Lohnanpassungen reichen von plus 0,3 Prozent bis plus ein Prozent", meldet das Bundesamt für Statistik (BFS) in seiner neuen Analyse der GAV-Lohnabschlüsse 2017. Durchschnittlich betrug die nominale Effektivlohnerhöhung 0,5 Prozent, so die Mitteilung.Umgekehrt betrug die Jahresteuerung ebenfalls 0,5 Prozent, was die Reallohnerhöhung wieder aufhob.Der Bereich "Information und Kommunikation" erhöhte die Reallöhne um 0,6 Prozent, dies zeigen die Statistiken des Bundesamts. Dies ist leicht über dem Durchschnitt, aber unter der Finanzbranche oder"Verkehr und Lagerei".Die Aussagekraft der Zahlen ist aus ICT-Sicht begrenzt. So umfasst die vom BFS angewandte Definition des Bereichs nicht nur Software und weitere IT-Tätigkeiten, sondern auch Medien und "die Vermittlung kultureller Erzeugnisse", zudem nur dem GAV unterstellte Betriebe und Arbeitnehmer.Entsprechend mit Vorsicht zu geniessen ist die zweite Zahl der BFS-Analyse: 2017 stiegen GAV-Löhne vor allem in Form individueller Erhöhungen. Nur 0,1 Prozentpunkte der Reallohnerhöhung wurden durch allgemeine Anpassungen beigetragen. (mag)