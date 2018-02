Mutmasslicher Drahtzieher von Riesen- Botnetz gefasst

Die Ukraine hat einen der mutmasslichen Drahtzieher des weltweiten "Avalanche"-Hackernetzwerkes zur Verbreitung von Schadsoftware festgenommen.Wie die für Cyberkriminalität zuständige Polizeiabteilung mitteilte, wurde der Ukrainer Gennadi Kapkanow am Sonntag in Kiew im Besitz eines Passes mit einem anderen Namen gefasst. Ein Gericht in seinem Wohnort Poltawa in der Zentralukraine sollte über das weitere Schicksal des Verdächtigen entscheiden.Das gigantische Botnetz "Avalanche" war im November 2016 zerschlagen worden. Nachvierjährigen Ermittlungen wurden damals 39 Server mit hunderttausenden Domains abgeschaltet. Diese griffen auf mehr als eine halbe Million Computer in 180 Staaten zu.Europol schätzte den Schaden insgesamt auf mehrere hundert Millionen Euro.16 Verdächtige aus zehn Staaten wurden damals festgenommen, darunter auch Kapkanow in Poltawa. Nachdem ihn ein Gericht dort auf freien Fuss setzte, galt er als verschwunden. Bei seiner jetzt erfolgten Festnahme wurde nach Polizeiangaben auch seine Wohnung durchsucht. Ein Laptop und Zubehör wurden beschlagnahmt. (mag/sda)