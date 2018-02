Kommt 2018 die digitale Signatur in der Bundesverwaltung?

Technologisch ist alles da, um verwaltungsintern praktisch alles digital zu signieren, so eine Motion von Nationalrat Marcel Dobler.

Der Bundesrat soll "so rasch wie möglich" die rechtlichen Grundlagen schaffen, dass bundesverwaltungsinterne Dokumente, die rechtlich zwingend eine Unterschrift erfordern, "standardmässig digital anstatt handschriftlich zu signieren sind": Dies fordert FDP-Nationalrat Marcel Dobler in einer soeben eingereichten Motion.Acta Nova, die GEVER-Standardlösung, welche aktuell eingeführt wird, soll die nötigen Funktionalitäten beinhalten: Die Verwaltung könne damit elektronisch erstellte, bearbeitete und auch elektronisch weitergeleitete und gespeicherte Dokumente ohne Medienbruch managen. Bis anhin ist mitten im Prozess eine handschriftliche Unterschrift nötig.Der bundeseigene Online-Service Validator.ch genüge auch, um bei allfälligen Unsicherheitendie Rechtmässigkeit eines elektronisch signierten Dokuments zu klären.Geht es nach Dobler, sollen Bundesbeamte verwaltungsintern künftig nur noch in Ausnahmefällen handschriftlich signieren müssen.Im Prinzip könnte die Bundesverwaltung eigentlich selbst auf die Idee kommen, dass sie technisch alle nötigen Instrumente für durchgängig digitale Prozesse hat. Das weiss auch Dobler. Er hofft, mit seiner Motion den ganzen Prozess zu beschleunigen. Theoretisch, so sagt er zu inside-it.ch, könnten National- und Ständerat noch 2018 alles in die Wege leiten, falls der Bundesrat die Motion annimmt.Dobler hofft gleichzeitig, dass das Bundesbeispiel in die Kantone ausstrahlt, erklärt er. "Die Idee ist, dass solche Vorstösse in allen Kantonen folgen", so Dobler. Es wäre ein weiterer Schritt, digitale Signaturen überall, auch in der Wirtschaft, zu etablieren. (Marcel Gamma)