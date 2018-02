Crealogix dementiert Übernahmegerüchte

Wie 'Finews' berichtet , kursieren am Markt Gerüchte, dass der Zürcher Softwarehersteller Crealogix einen Käufer suche. Zwei verschiedene Quellen hätten erklärt, dass ein komplettes Verkaufsdossier im Umlauf sei. Und dass Crealogix die Credit Suisse mit der Suche nach einem Käufer beauftragt habe.Crealogix stellt hauptsächlich Software für Finanzunternehmen her und wäre für Schweizer Verhältnisse ein sehr grosses Übernahmeobjekt. Die Marktkapitalisierung des börsenkotierten Unternehmens beträgt gegenwärtig rund 190 Millionen Franken, wie 'Finews' ausrechnet.Der Crealogix-VerwaltungsratspräsidentBruno Richle hat aber gegenüber 'Finews' Verkaufsabsichten klar dementiert: "Es stimmt nicht, dass die Crealogix-Hauptaktionäre die Firma verkaufen möchten, und es trifft auch nicht zu, dass die Credit Suisse oder sonst jemand von uns dafür mandatiert worden ist."Einen neuen Investor mit an Bord zu nehmen, fügt er aber an, wäre durchaus eine Option, um "Mittel für die Weiterentwicklung von Crealogix zu erhalten." Die Mehrheit der Crealogix-Aktien wird laut 'Finews' immer noch von den Gründungsaktionären gehalten: Richle besitze 23 Prozent, Richard Dratva 24 Prozent, Daniel Hiltebrand 14 Prozent und Peter Süsstrunk 3 Prozent. (hjm)